Hizbullah'dan Arap ve İslam Ülkelerine Filistin Destek Çağrısı

BEYRUT, 23 Temmuz (Xinhua) -- Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları karşısında Arap ve İslam ülkelerine Filistin halkını desteklemek üzere somut adımlar atma çağrısı yaptı.

Kasım, Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın yayımladığı salı günkü açıklamasında, "Sorumluluk, hükümet ve halkıyla Arap ve İslam devletlerine düşmektedir. Tepki düzeyinize kendiniz karar verin, ancak duruma seyirci kalmayın" dedi.

İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını, "soykırım, açlıkla tehdit ve toplu katliamla" öne çıkan daha geniş çaplı bir ABD- İsrail saldırısının devamı olarak nitelendiren Kasım, iki ülkeyi de tüm insani ve ahlaki ilkeleri çiğnemekle suçladı.

Kasım, "Ülkelerin sadece ateşkes çağrısında bulunması yeterli değil. Yaptırımlar, İsrail'in diplomatik olarak tecrit edilmesi ve İsrail ile her türlü işbirliğine son verilmesi gibi somut önlemlere ihtiyaç var" dedi.

Arap ve İslam ülkelerini normalleşme çabalarını durdurmaya, İsrail'deki büyükelçiliklerini kapatmaya ve Gazze için insani yardım organize etmeye çağıran Kasım, ortak duruş sergilemenin ABD politikasını değiştirebileceğini söyledi.