Hizbullah ABD'yi 'Lübnan'daki genel seçimleri erteleme arayışında olmak'la suçladı

Lübnan'daki Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimleri ertelemek istediğini iddia etti.

Nasrallah, Hizbullah'a ait El-Manar TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki bazı büyükelçiliklerin kendilerine muhalif partileri güçlendirebilmek için genel seçimlerin ertelenmesi çağrısında bulunduğunu savunan Nasrallah, "ABD'yi, seçimleri erteleme arayışı içerisinde olması nedeniyle suçlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistanlı bir yetkilinin kendisine 2009 seçimlerinde seçmene bir oy için Riyad yönetiminin 500 dolar ödediğini söylediğini iddia eden Nasrallah, "Buna benzer durum yeniden yaşanabilir. Kriz ile boğuşan halka yardım adı altında para verilebilir." dedi.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 128 sandalye için 15 bölgede oluşturulan 103 listede 718 aday yarışacak.

Ülkede 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre Meclisteki milletvekili dağılımı "28 Sünni, 28 Şii, 8 Dürzi, 34 Maruni Hristiyan, 14 Ortodoks, 8 Katolik, 5 Ermen, 2 Alevi, 1 milletvekili de Hristiyanlar içerisindeki azınlıklar" şeklinde gerçekleşiyor.