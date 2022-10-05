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Hızar motoruyla yanlışlıkla ayağını kesen kişi yaralandı

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Hızar motoruyla yanlışlıkla ayağını kesen kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hızar motoruyla ağaç kesen 60 yaşındaki kişi, yanlışlıkla ayağını keserek yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hızar motoruyla ağaç kesen 60 yaşındaki kişi, yanlışlıkla ayağını keserek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi 454. Sokak'ta kışa hazırlık için hızar motoruyla odun kesen İbrahim U, yanlışlıkla ayağını kesti.

112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim U'nun ayağına dikiş atıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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