Hizan Kaymakamı Yelek, şehit ailesini ziyaret etti

ÇANAKKALE (AA) - Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı" dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Yelek, 1991 yılında ilçeye bağlı Nazar bölgesinde terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Agit Özdemir'in ailesiyle bir araya geldi.

Şehitlerin en kıymetli değerleri olduğunu ifade eden Yelek, şöyle konuştu:

"Şehitlerin anne, baba, eş ve çocukları bizim emanetimizdir. Şehitlerimizin hakları nasıl ödenmez ise sizlerin de hakları aynı şekilde ödenmez. Toprağı kutsal yapan, canını seve seve ortaya koyup, bizi bugün başı dik, alnı açık bir şekilde yaşatan o şehitlerimizin mübarek kanlarıdır. Bugün bu topraklar üzerinde huzur içerisinde ve özgürce hayatımızı sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Devlet olarak kapımız da gönlümüz de şehit ailelerimize her zaman açıktır. Bu vesileyle vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."