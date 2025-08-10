Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, Oğlaklı, Sürücüler, Sarpkaya, Meydan, Döküktaş ve Uzuntaş köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinliyor.
Bitlis'in Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, köy ziyaretlerini sürdürüyor
Gittiği köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Bilgin, dile getirilen sorun ve talepleri dinliyor.
Bu kapsamda Oğlaklı, Sürücüler, Sarpkaya, Meydan, Döküktaş ve Uzuntaş köylerine giden Bilgin, fırsat buldukça ziyaret edeceklerini söyledi.
Bilgin'e İlçe Özel İdare Müdür Vekili Şiar Gümüş eşlik etti.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel