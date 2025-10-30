Haberler

Hizan Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne Malzeme Desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hizan ilçesinde iş insanları, Hizan Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne malzeme desteğinde bulunarak gençlerin sporla iç içe olmasına katkıda bulundu. Belediye Başkanı Yahya Şam, yapılan desteğin önemine vurgu yaptı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde iş insanları, Hizan Gençlerbirliği Spor Kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

Kulübü ziyaret eden Belediye Başkanı Yahya Şam, iş insanları tarafından alınan malzemeleri sporculara teslim etti.

Gençlerin sporla iç içe olmasının önemine dikkat çeken Şam, "Belediye olarak sporu destekleyen her girişimin yanındayız. Gençlerimizin başarılarını görmek bizi gururlandırıyor. Hizan'da sporun gelişmesi için imkanlarımız dahilinde her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

İş insanı Gökhan Ateş ise "Geleceğimize sahip çıkmak zorundayız. Spora yapılan her yatırım, aslında geleceğe yapılan en değerli yatırımdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım

Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam

Polise diklenip devamında dövmeye çalışan şahsın sonu
Galatasaray'dan devre arası bomba hamle! Dünya devinin yıldızı geliyor

Galatasaray'dan devre arası bombası! Dünya devinin yıldızı geliyor
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Esenyurt'ta akraba aileler arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Akraba ailelerin evlilik tartışması kanlı bitti
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.