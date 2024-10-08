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Hizan'daki Taş Evler, Fotoğraf Tutkunlarının İlgi Odağı

Hizan'daki Taş Evler, Fotoğraf Tutkunlarının İlgi Odağı
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Bitlis'in Hizan ilçesindeki Uzuntaş köyünde yer alan taş evler, her mevsim farklı manzaralar sunarak fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yıllar önce inşa edilen taş evler, yılın her döneminde fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Uzuntaş köyünde inşa edilen arka arkaya dizili evler, çevredeki bitki örtüsü ve ağaçlarla bütünleşen manzarasıyla güzel görüntüler oluşturuyor.

Köye gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, yılın her döneminde farklı manzaraya sahne olan taş evleri ve köydeki doğal yaşamı görüntülemeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel

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