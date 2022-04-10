Hizan'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Hizan'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - İlhan Eren İnan - Güncel
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Hizan'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amiri Eren Mahmut Metin Eyidoğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona eren törene, Belediye Başkan Vekili Lokman Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve polis memurları katıldı.

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Hisarcık, Polis, Hizan, Türk, Güncel, Haberler

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