Hizan'da Sonbahar Renk Cümbüşü

Hizan'da sonbahar güzelliği böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde sonbaharın gelişiyle sararan doğa, renkli görüntüler oluşturuyor.

Hizan ilçesine bağlı köylerde, sonbaharın doğaya yansıyan renkleri kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Kentte sonbaharın gelmesi ile bitki örtüsünde oluşan doğanın kendine has renkleri ile sararan ağaçlar güzel görüntü oluşturuyor. Kartpostallık görüntüler, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yeşili bol olan Hizan, mevsimin değiştirdiği bitki örtüsüyle doğaseverler için görsel bir şölen sergiliyor. Hizan-Bahçesaray yolu üzerindeki ormanlık alanlar, mevsimin sunduğu renk cümbüşüyle göz kamaştırıcı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.