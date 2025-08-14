Hizan'da Sıcak Havadan Bunalan Gençler Derede Yüzerek Serinliyor

Hizan'da Sıcak Havadan Bunalan Gençler Derede Yüzerek Serinliyor
Bitlis'in Hizan ilçesinde yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanırken, gençler ve çocuklar, 35 dereceyi bulan hava sıcaklığından bunalarak serinlemek için derede yüzüyor. Gökay köyü mevkisinde buluşan çocuklar, hem eğleniyor hem de doğanın tadını çıkarıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar derede yüzerek serinliyor.

İlçede yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanıyor.

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği bölgede gençler ve çocuklar, serinlemek için derede serinliyor.

Gökay köyü mevkisine gelen çocuklar, hem doğanın keyfini yaşadı hem de gün boyunca suda yüzdü.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
