Hizan'da Sıcak Havadan Bunalan Gençler Derede Yüzerek Serinliyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar derede yüzerek serinliyor.

İlçede yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanıyor.

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği bölgede gençler ve çocuklar, serinlemek için derede serinliyor.

Gökay köyü mevkisine gelen çocuklar, hem doğanın keyfini yaşadı hem de gün boyunca suda yüzdü.