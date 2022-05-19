Hizan'da meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi - Haberler

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Hizan'da meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi

AA - İlhan Eren İnan - Güncel
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Hizan'da meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle ilçe merkezinde yürüdü.

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

19 Mayıs, gençlik, Bitlis, Hizan, Güncel, Haberler

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