Hizan'da itfaiye ekipleri tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi
Bitlis'in Hizan ilçesinde itfaiye ekipleri, soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarını tazyikli su ile temizleme çalışması başlattı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde itfaiye ekipleri, binaların, okulların ve camilerin çatılarında tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi.
Hizan Belediyesi itfaiye ekipleri, soğuk hava nedeniyle ilçe merkezindeki binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı.
Ekipler, çarşı merkezindeki ana caddelerde bulunan binaların, okulların ve camilerin çatılarında oluşan buz sarkıtlarını tazyikli suyla müdahale ederek temizledi.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel