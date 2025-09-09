Haberler

Hizan'da Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde iki iş yerinden hırsızlık yapan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde iki iş yerinden hırsız yapan ve çeşitli suçlardan hakkında 2 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

İlçede bir iş yerinden motosiklet, bir iş yerinden de para ve sigara çalınmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerlerinden hırsızlık yapan N.Ü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve hakkında 2 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim

2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı

Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.