Hizan'da Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde iki iş yerinden hırsız yapan ve çeşitli suçlardan hakkında 2 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

İlçede bir iş yerinden motosiklet, bir iş yerinden de para ve sigara çalınmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerlerinden hırsızlık yapan N.Ü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve hakkında 2 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.