Hizan'da Filistin'e Destek Kermesi Düzenlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

İstiklal Ortaokulu bahçesinde açılan kermeste öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından hazırlanan yöresel yemekler, tatlılar ve el emeği ürünler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilecek gelirin Filistin'e gönderileceği bildirildi.

Kermese katılan Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, etkinliği düzenleyen okul yönetimini ve öğrencileri tebrik etti.

Bilgin, "Filistin halkının yaşadığı acılara kayıtsız kalmamak ve onlara destek olmak adına düzenlenen bu tür etkinlikler büyük bir anlam taşıyor. Öğrencilerimizin küçük yaşta yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle hareket etmesi bizleri gururlandırıyor." dedi.

Kermese katılan davetliler okul yönetimine, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kermes boyunca öğrenciler misafirlere ikramda bulunarak Filistin'e destek mesajları verdi.