Hizan'da Dronlu Trafik Denetimi Yapıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan dron destekli trafik denetimlerinde, trafik kurallarını ihlal eden 3 sürücüye toplamda 4 bin 153 lira ceza kesildi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, jandarma trafik ekiplerinin Kurban Bayramı dolayısıyla denetimleri sürüyor.
Hizan-Gayda Köyü Yatılı Bölge Okulu önündeki kara yolunda dron kullanılarak yapılan çalışmalarda sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.
Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 3 sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 4 bin 153 lira idari ceza uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.
Denetimlerde sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgi verildi.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel