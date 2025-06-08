Hizan'da Dronlu Trafik Denetimi Yapıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, jandarma trafik ekiplerinin Kurban Bayramı dolayısıyla denetimleri sürüyor.

Hizan-Gayda Köyü Yatılı Bölge Okulu önündeki kara yolunda dron kullanılarak yapılan çalışmalarda sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 3 sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 4 bin 153 lira idari ceza uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgi verildi.