Hizan'da destekleme kurslarında eğitime ara verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hizan'da destekleme kurslarında eğitime ara verildi

AA - İlhan Eren İnan - Güncel
 - Güncelleme:
Hizan'da destekleme kurslarında eğitime ara verildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava şartlarından dolayı destekleme kurslarındaki eğitime bugün ara verildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava şartlarından dolayı destekleme kurslarındaki eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, her tür ve kademedeki destekleme ve yetiştirme kurslarına ve Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde devam eden faaliyetlere bugün ara verildiği aktarıldı.

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Bitlis, Hizan, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title