Hizan'da destekleme kurslarında eğitime ara verildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava şartlarından dolayı destekleme kurslarındaki eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, her tür ve kademedeki destekleme ve yetiştirme kurslarına ve Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde devam eden faaliyetlere bugün ara verildiği aktarıldı.