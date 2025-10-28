Haberler

Hizan'da Cumhuriyet Bayramı Kutlaması Yapıldı

Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan programda, Kaymakam, Belediye Başkanı ve diğer protokol üyeleri yer aldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programa, Kaymakam Muhammet Said Bilgin, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Sefaçelik, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Fazlı Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
