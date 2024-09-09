Hizan'da çiftçiler fındık hasadına başladı

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri ağaçlarda fındık hasadı yapıyor.

İlçenin Nazar bölgesindeki 9 köyde yetiştirilen, yağ oranı, tadı ve aromasıyla ilgi gören Hizan fındığı, çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Çalışkanlar köyünde günün ilk ışıklarıyla fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye giden çiftçiler, baston şeklindeki uzun sırıkların yardımıyla fındık topluyor.

Sıcak havada akşama kadar dik yamaçlarda çalışan çiftçiler, sırtlarında ya da katırlarla taşıdıkları fındığı çotanaklarından ayrıştırdıktan sonra evlerin damında kurumaya bırakıyor.

Birkaç gün içinde tüketime hazır hale gelen fındığı satışa sunan çiftçiler, yörede yetişen fındığın tanıtılmasını istiyor.

Ailesiyle fındık hasadı yapan 50 yaşındaki Aycan Çetin, AA muhabirine, fındık veriminin yıllara göre değişiklik gösterdiğini söyledi.

Bu yıl verimden memnun olduklarını belirten Çetin, "Geçen yıl verim alamadık. Geçimimizi fındıktan sağlıyoruz. Fındıktan elde ettiğimiz gelirle ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Başka gelirimiz yok. 40 yıldır fındık topluyorum. Çok zor bir iş. Topladığımız fındığı eve götürdükten sonra ayrıştırıp kurutuyoruz. Daha sonra satışa sunuyoruz." dedi.

"Fındığı toptancılara satıyoruz"

Geçimlerini fındıktan sağladıklarını belirten Burhan Çetin ise fındık üretiminin hem zorluğunu hem de rahatlığını gördüklerini dile getirdi.

Geçen yıl kuraklık, ilaçlama ve su sıkıntısından dolayı istedikleri verimi alamadıklarını anlatan Çetin, "Sabah erkenden fındık ağaçlarının bulunduğu bölgeye geliyoruz. Ailece akşama kadar var gücümüzle çalışıyoruz. Bu iş zor ama yapmak zorundayız. Kolay iş yok. Havanın sıcak olması da insanı etkiliyor. 8 dönümden yaklaşık 1,5 ton fındık topladık. Fındığı genellikle toptancılara veriyoruz." diye konuştu.

Çalışkanlar köyü muhtarı Muhsin Kaya da ilçede sadece Nazar bölgesindeki 9 köyde fındık yetiştirildiğini belirterek, bölgedeki 400 hanenin geçimini fındıkla sağladığını ifade etti.

Fındık hasadının zor olduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Topladığımız fındığı makinemiz olmadığı için elle ayrıştırıyoruz. Sonra damlarda kurutup tüccarlara satıyoruz. Karadeniz Bölgesi gibi Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (FİSKOBİRLİK) satmak istiyoruz. Fındığımızın yağ oranı, lezzeti ve büyüklüğü, Karadeniz fındığına göre daha iyi ama yeterince tanıtılmamış."

İklim değişikliğine bağlı olarak fındık veriminin de yıllara göre değiştiğini bildiren Kaya, "Şu anda bölgeden yaklaşık 100 ton fındık satılıyor. Kilogramını 130-140 liradan satacağız. Arazi engebeli olduğu için çok zorlanıyoruz, emek veriyoruz. Geçim kaynağımız bu." dedi.