Hizan'da Briket Yüklü Kamyon Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bitlis'in Hizan ilçesinde kontrolden çıkan briket yüklü kamyon, yol kenarındaki kayaya çarparak kaza yaptı. Sürücü Hüseyin İçen olay yerinde hayatını kaybetti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarpan briket yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Sağınlı köyü yakınlarında Hüseyin İçen'in kullandığı 06 BU 3380 plakalı briket yüklü kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü, Hizan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
