Hizan Belediye Başkanı, Su Yetersizliği İçin Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Bitlis'in Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, mahalle muhtarlarıyla yapılan toplantıda kuraklık nedeniyle yaşanan su yetersizliği konusunu ele aldı. Gereksiz su kullanımı ve kaçak su kullanımıyla mücadele için denetim ve cezai işlemler yapılacağı belirtildi.
Bitlis'in Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, mahalle muhtarlarıyla buluştu.
Belediyede düzenlenen toplantıda, kuraklık nedeniyle yaşanan su yetersizliği hakkında istişarelerde bulunuldu.
Mağduriyetin yaşanmaması için gereksiz su kullanımının önüne geçilmesine vurgu yapıldı.
Kaçak su kullanımıyla mücadelede cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.
Belediye Başkanı Şam, emniyet güçleri ve belediye ekipleriyle denetim yapacaklarını aktardı.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel