Hizan Belediye Başkanı, Su Yetersizliği İçin Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, mahalle muhtarlarıyla yapılan toplantıda kuraklık nedeniyle yaşanan su yetersizliği konusunu ele aldı. Gereksiz su kullanımı ve kaçak su kullanımıyla mücadele için denetim ve cezai işlemler yapılacağı belirtildi.

Bitlis'in Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Belediyede düzenlenen toplantıda, kuraklık nedeniyle yaşanan su yetersizliği hakkında istişarelerde bulunuldu.

Mağduriyetin yaşanmaması için gereksiz su kullanımının önüne geçilmesine vurgu yapıldı.

Kaçak su kullanımıyla mücadelede cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

Belediye Başkanı Şam, emniyet güçleri ve belediye ekipleriyle denetim yapacaklarını aktardı.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi

Öcalan serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek

TFF açıkladı! Stadyuma girişlerde yeni dönem başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.