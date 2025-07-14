Hizan Belediye Başkanı Şam'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Bitlis'in Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şam, mesajında, milletin demokrasiye olan bağlılığını ve kahramanca direnişini bir kez daha gururla andıklarını belirtti.

15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlik içinde vatanına sahip çıktığı, demokrasi için gövdesini siper ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Şam, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen aziz milletimiz, hain darbe girişimini bertaraf ederek tüm dünyaya unutulmaz bir ders vermiştir. O karanlık geceyi aydınlığa çeviren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; milletimizin gösterdiği bu kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi belirtiyorum."