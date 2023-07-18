Ankara Mamak'ta hız yapan bir sürücü, kaldırımdaki yayaya çarptı ve yayayı otomobil ile direk arasına sıkıştırdı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaya ve sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hız yapan sürücü kaldırımdaki yayaya böyle çarptı

ANKARA Ankara Mamak'ta yaşanan olayda hız yapan sürücü kaldırımdaki yayaya çaptı. Yaya, otomobil ile direk arasında sıkıştı.

Edinilen bilgilere göre Ertuğrulgazi Mahallesi, Münzeviler Caddesi'nde hızlı otomobil kullanan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki yayaya çarptı. Yaya, otomobil ile ışıklandırma direği arasına sıkıştı. Olay yerine İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kadın yayayı ve sürücüyü sıkıştırdılar yerden kurtardı.

Olaya tanıklık eden Ferhat Güler, otomobilin yayayı sürükleyerek direğe çarptığını belirterek, "Araç kaldırıma çıktı ve iki tekeri de patladı. Aracın sağ tarafı pert oldu, direğe vurdu. Direk yan yattı. Ben direkte düşüyor sandım ama direk düşmedi. Şoförde çok hasar var. İtfaiye, ambulans ve polis geldi. Ondan sonra kurtarabildiler. Yayanın durumunu bilemiyoruz. Çünkü yanına varamadık. Burada kaza çok oluyor. İki günde bir kaza oluyor burada. Yukarıdan süratli geliyorlar" dedi.

Yaya ve sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi.