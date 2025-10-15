Hız Sınırlarında Yüzde 10 Tolerans Devam Ediyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülen teklifle hız sınırı aşımında yüzde 10 ilk aşım tolerans uygulanmasının devam edeceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 kilometre/ saat dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği' şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır. Bu kapsamda; yerleşim yerlerinde 50 kilometre/ saat olan hız sınırında yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 kilometre/ saat üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 kilometre/ saat üzerinden başlamaktadır. Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 kilometre/ saat hız sınırına yüzde 10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 kilometre/ saat tolerans öngörülmüştür. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5 kilometre/ saat; yerleşim yeri dışındaki 10 kilometre/ saat ilk aşım tolerans uygulaması devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.