Hız İhlali Yapan Sürücüye Sosyal Medyadan Ceza
Bursa'da hız ihlali yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan sürücü M.A.ya idari para cezası kesildi. Olay, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda ortaya çıktı.
Bursa'da hız ihlali yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye, idari para cezası uygulandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sürücünün hız ihlali yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine çalışma başlattı.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Gemlik mevkisinde çekilen görüntüdeki araç sürücüsünün M.A. olduğu tespit edildi.
Sürücü M.A'ya, hız ihlali yaptığı için idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel