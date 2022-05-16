Hititlerin başkentinde her mevsim hayran bırakan güzellik "Budaközü Vadisi"

ÇORUM Hititlerin başkenti Hattuşa'da bulunan Budaközü Vadisi, her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor. Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vadi eşsiz bir güzelliğe büründü.

Tarih ve kültür turizmi meraklılarının uğrak noktalarından birisi olan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki, Hattuşa Milli Parkı sınırlarında yer alan Budaközü Vadisi yürüyüş parkuru ile özellikle doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Vadinin sahip olduğu doğal güzellik insanları adeta büyülüyor. Seyahat yazarları, gezginler ve turizm dergileri tarafından Türkiye'deki en keyifli yürüyüş rotaları arasında gösterilen UNESCO logosu taşımaya hak kazanan Hitit Yolu, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 14 yürüyüş rotası arasında yer alıyor.

Hattuşa Antik kentinin hemen yan tarafında bulunan Budaközü Vadisi, 2020 yılında Çorum Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ortak projeyle doğa turizmine kazandırıldı. Hattuşa'nın tarihi ve kültürel potansiyelini tamamlayıcı alternatif bir turizm potansiyeli taşıyan Budaközü Vadisi doğayla uyumlu tasarımıyla doğa turizminin yeni gözdesi oldu. Profesyonel doğaseverlere ve ailelere huzurlu zaman geçirme imkanı sağlayan Budaközü vadisi, doğaseverleri dünyanın ilk yazılı barış anlaşması Kadeş'in imzalandığı, yani bir nevi barışın keşfedildiği topraklarda tarih ve doğayla iç içe bir yolculuğa davet ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, Budaközü vadisinin Hitit imparatorluğuna ev sahipliği yapan bir alan olduğunu söyledi. Budaközü Vadisi'nin Hititlere başkentlik yapan Hattuşa'nın doğal güzelliklerini yansıttığını dile getiren Gözler, "Çorum Valiliği İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün vadinin turizme kazandırılması için iki etaptan oluşan proje hazırlandı. Projenin birinci etabı tamamlandı. Ören yerlerine bağlantıyı sağlayacak, tarih ve doğa turizminin iç içe olacağı projenin ikinci etabında ise çalışmalar devam ediyor" dedi. Hattuşa Milli Parkı'nın 3500 yıl boyunca Hititlere ev sahiplipi başkentlik yapan Hattuşa başta olmak üzere içerisinde bir çok önemli unsuru bulundurduğunu belirten Gözler, Budaközü vadisi gerek yaban hayatı, gerek sahşp olduğu flora açısından ve gerekse su ekosistemi açısından önemli bir alan olduğunu vurguladı.

Gözler, tarih ve doğa severleri Hattuşa ören yeri ve Budaközü vadisini gezmeye davet etti.