Hitit Üniversitesinde 'borun geleceği' ele alındı

BOR, NİĞDE (AA) - Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, Türkiye'nin, dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olduğunu, bu alanda yüzde 63 olan pazar payını yüzde 73 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Keleşer, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen gençlik sohbetleri toplantısında, "Borun Geleceğini Tasarlamaktan Bor ile Geleceği Tasarlamaya" başlıklı bir sunum yaptı.

Dünyada 4,5 milyar ton bor rezervi olduğunu belirten Keleşer, "Ülkemizde 3,3 milyar ton bor rezervi var. Toplam rezervin yüzde 73'üne denk gelir. Kalan 1,2 milyar tonun yüzde 6'sı Amerika Birleşik Devletleri'nde, yüzde 6'sı Rusya'da, yüzde 5-6'sı Çin'de, yüzde 1-2'si Bolivya, Şili, Peru, Arjantin'de." dedi.

Dünya genelinde yılda ortalama 4 milyon ton bor kullanıldığını dile getiren Keleşer, şöyle devam etti:

"Bor nerelerde kullanılıyor? Yüzde 50 cam sektöründe kullanılıyor. 2021'de ilk kez gübrede kullanımı yüzde 16'ya ulaştı ve yüzde 15 olan seramik sektöründeki kullanımını geçti. Yüzde 20 de diğer sektörlerde kullanılıyor. Bu rakamlara bakarsanız Türkiye olarak tek başına biz dünyanın yaklaşık bin yıllık borunu verebiliriz. Türkiye'de hiç bor olmadığını düşünelim. Diğer ülkeler dünyaya yaklaşık 300-400 yıl bor verebilir."

Keleşer, borun kimi sektörler için "olmazsa olmaz", kimi sektörler için ise "olmasa da olur" durumunda bulunduğunu ifade ederek, "Bor, amiyane tabirle yancı bir ürün. Girdiği her yere yüzde 0,1 ile yüzde 16 arasındaki oranlarda girer. Bor bizim için neden önemli? Ne yapacağız bu kadar boru, sat sat bitmiyor. Satmamız lazım, paraya, katma değerli şeylere çevirmemiz lazım. Üretim çeşitliliğini, borun girdiği alanları artırmamız lazım." diye konuştu.

Eti Maden İşletmeleri olarak borun kullanım alanını geliştirmeye dönük araştırmalar yaptıklarını söyleyen Keleşer, şunları kaydetti:

"Borun bu yıl dünyada tüketiminin ilk defa 4,5 milyon tonu geçmesini bekliyoruz. Bundan sonra bor tüketiminin artış trendine girdiğini göreceğiz. Eti Maden tarihinde ilk defa 2021 yılında 2 milyon 630 bin ton bor ürünü sattı. Dünyada yaklaşık 4,1 milyon ton civarında bor kullanıldı. Bunun 2 milyon 630 bin tonunu biz sattık. Bu oran yaklaşık yüzde 63'e denk geliyor. Pazarımız yüzde 63, rezervimiz yüzde 73. ABD'nin rezervi yüzde 6, pazarı yüzde 24. Mottomuz 'hedef rezerv kadar pazar'. Rezervimiz yüzde 73, pazarımız da en azından yüzde 73 olsun."

Toplantıya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.