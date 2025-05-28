Hitit Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrenciler Arasında Kaynaşma Etkinliği

Hitit Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrenciler Arasında Kaynaşma Etkinliği
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Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen futbol maçı, uluslararası öğrencilerin Türkiye'den öğrenci ve akademisyenlerle kaynaşmasını amaçlıyor. 'Dünya Karması' ve 'Türkiye Karması' takımları arasında geçen mücadele, 4-0 Türkiye Karması'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

Hitit Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin, çeşitli sosyal etkinliklerle diğer öğrencilerle kaynaşmaları hedefleniyor.

Hitit Üniversitesi Mensupları ve Mezunları Derneği, öğrenci gruplarını kendi aralarında ve Türkiye'den öğrencilerle kaynaşmalarını sağlamak amacıyla futbol maçı organize etti.

İtfaiye Spor Tesisi'ndeki karşılaşmaya uluslararası öğrenciler, "Dünya Karması" adıyla, beyaz forma ile, Türkiye'den öğrenciler ise "Türkiye Karması" adıyla, kırmızı forma ile çıktı.

4-0 Türkiye Karması'nın üstünlüğü ile sonuçlanan maçın ardından oyuncular birbirlerini tebrik etti.

Dernek Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Metin Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hitit Üniversitesinde çok fazla uluslararası öğrenci olduğunu, bu öğrencilerin Türkiye'den öğrenci ve akademisyenlerle kaynaşmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Eğitim için gelen öğrencilerin ilk olarak kendi ülkesinden olan öğrenciyi bulduğunu ve kaynaştığını gördüklerini belirten Uçar, "Böyle olunca kendi içine kapanık şekilde yaşıyor. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Onun için mümkün olduğunca yabancı öğrencilerle Türkiye'den öğrencileri bir araya getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Öğrencilerin kaynaşması için çeşitli sosyal aktiviteler yaptıklarını dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"Bu etkinliklerin çok güzel sonuçlarını gördük. Öğrencilerimizin kaynaşması önemli. Finaller öncesi böyle bir maç düzenlemek istedik. Üniversiteler artık uluslararası olmak zorunda. Gerçek bir üniversite olup olmadığınız, ne kadar uluslararasılaştığınızla doğrudan ilişkili. Uluslararası öğrencilerin bizim öğrencilerimize de çok katkısının olduğunu görüyoruz. Örneğin Afrika'dan, Gine'den gelen bir öğrenci, aslında oranın en başarılı, parlak öğrencisi olmuş oluyor. Çok farklı diller biliyorlar ve buraya geldiklerinde bizim öğrencilere de çok iyi örnek oluyorlar."

Hitit Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Afganistanlı Basir Ahmad Tariq da Çorum'daki arkadaşlarıyla uluslararası maça çıktıklarını söyledi. Çorum'da çok mutlu olduğunu ifade eden Tariq, bu tür etkinlikler sayesinde güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Faslı Abdelfattah Yous da Hitit Üniversitesindeki akademisyenlerin yalnızca öğretmen gibi değil "bir yakınları" gibi davrandıklarını anlattı.

Futbol maçı gibi aktivitelerle ilişkileri kuvvetlendirdiklerini aktaran Yous, Çorum'daki ve Hitit Üniversitesindeki hayatından memnun olduğunu kaydetti.

Makine mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Sudanlı Mohammed Yassin de üniversite eğitimi sayesinde Afrika'daki bütün ülkelerden arkadaş edindiğini belirterek, "Artık her yerden arkadaşım var. Somali, Togo, Fas, Afganistan, Özbekistan'dan, Afrika'daki bütün ülkelerden arkadaşlarım var. Farklı kültürler hakkında bilgiler alıyoruz." diye konuştu.

Üniversite eğitimi için ailelerden uzak kaldıklarını ifade eden Yassin, bu tür maçlar sayesinde yeni ilişkiler kurarak yeni aile ortamları oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Makine mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Abdella Ali ise Çorum'da ve Hitit Üniversitesinde olmaktan mutlu olduğunu, gezi, futbol maçı gibi sosyal aktiviteler sayesinde Çorum ile bağları kuvvetlendirdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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