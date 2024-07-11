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Hitit Üniversitesi 7 Yılda 73 Ton Atığı Geri Dönüşüme Kazandırdı

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Hitit Üniversitesi, 7 yılda 73 ton atığı geri dönüşüme kazandırarak 18,5 milyon metreküp suyun temiz kalmasını sağladı. Üniversite, Sıfır Atık Projesi ile kaynakları koruma ve temiz çevre bilincini artırma amacıyla çalışmalar yürüttü.

Hitit Üniversitesinde 7 yılda 73 ton atığın geri dönüşüme kazandırıldığı, 18,5 milyon metreküp suyun da temiz kalmasının sağlandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, kaynakları korumak ve temiz çevre bilincini aşılamak amacıyla 2016'da Sıfır Atık Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 18,5 milyon metreküp suyun temiz kalması sağlanırken, 80 ton akaryakıt tasarruf edildi, bin ağacın ise kesilmesinin önüne geçildi.

Hitit Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından üniversiteye bağlı 19 alt birime yönelik uygulamalar sayesinde 2016-2023 yıllarında yaklaşık 23 ton tehlikeli, 50 ton da tehlikesiz atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Tehlikeli atıklar, üretildikleri birimlerde atık kodlarına uygun olarak sınıflandırılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından lisanslı atık bertaraf firmalarına gönderildi. Tehlikesiz atıklar ise Çorum Belediyesi geri dönüşüm tesislerine ulaştırıldı.

Üniversitede, "Çevre ve Atık Yönetimi" ile "Sıfır Atık" konulu eğitimlerde 1500 personel ve 3 bin öğrenciye eğitim verildi. "Anne Üniversitesi" eğitimlerinde ise 60 anneye sıfır atık ve geri dönüşüm bilinci kazandırıldı.

Geri dönüşüm, kaynak tasarrufu ve atık yönetimi konularında öne çıkan Hitit Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarını enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım ve bu hedeflere yönelik eğitim ve araştırma kategorilerinde değerlendiren GreenMetric 2023 sıralamasında, dünyanın en iyi 248'inci, Türkiye'nin ise 18'inci çevreci üniversitesi olarak yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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