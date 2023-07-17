Hava sıcaklığının 44 dereceye kadar çıktığı Adana'da, hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaşınca Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından kırmızı ışıkta bekleyenlere ve dolmuşlarda ücretsiz dondurma dağıtıldı. Vatandaşlar, dondurmanın aşırı sıcak havalarda serinlemek için iyi geldiğini belirtti.

- Hissedilen sıcaklık 50 derece olunca kırmızı ışıkta dondurma dağıtıldı

ADANA - Hissedilen sıcaklığın 50 dereceye çıktığı Adana'da, vatandaşların biraz da olsa serinlemesi için ücretsiz dondurma dağıtıldı.

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava Adana'da daha fazla etkili oluyor. Hava sıcaklığının 44 dereceye kadar çıktığı Adana'da nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu. Bunaltıcı havada vatandaşları biraz olsun serinletmek isteyen Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Ahmet Biralmış ve derneğin gençlik kolları üyeleri kırmızı ışıkta bekleyenlere ve dolmuşlarda dondurma dağıttı. Dolmuşa dondurma ile giren şahısları gören vatandaşlar önce şaşırsa da daha sonra dondurmayı alıp biraz olsun serinledi. Bir vatandaş ise serinlemek için ücretsiz dağıtılan dondurma karşılığı para vermek isteyince ortaya komik bir görüntü çıktı.

Dernek Başkanı Biralmış, Adanalıları nefes alınamayacak duruma getiren sıcaklarda biraz olsun serinletmek istediklerini bunun için de dondurma dağıttıklarını söyledi.

Vatandaşlar ise havanın aşırı sıcak olduğunu, dondurmanın her zaman sıcak havalarda iyi geldiğini azda olsa serinlediklerini kaydetti.