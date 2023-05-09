"Hisse Senetlerinden Ciddi Çıkış Olacak"
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Londra'daki Neuberger Berman Yatırım Şirketi'nden Kıdemli Portföy Yöneticisi Kaan Nazlı önümüzdeki dönemde hisse senedi piyasalarından ciddi bir çıkış, tahvil piyasasına ciddi bir giriş olacağı tahmininde bulundu.
Londra'daki Neuberger Berman Yatırım Şirketi'nden Kıdemli Portföy Yöneticisi Kaan Nazlı önümüzdeki dönemde hisse senedi piyasalarından ciddi bir çıkış, tahvil piyasasına ciddi bir giriş olacağı tahmininde bulundu
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel