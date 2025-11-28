Hisse Senedi Manipülasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiği, şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yapılarak yapay artış veya düşüşlere sebebiyet vererek yatırımcıları zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel