HİSARCIKLIOĞLU BİZDEKİ PEYNİR ÇEŞİDİ DÜNYADA YOK AMA KAZANCIMIZ SIFIR

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ' Bizdeki peynir çeşidi dünyanın hiçbir yerinde yok. Gelirimiz ne, yurt dışına satışımız ne' Sıfır. Adam bir peynirden 1 milyar 400 milyon euro para kazanacak, biz bu kadar zenginliğin içinde hiç para kazanamayacağız" dedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ' Bizdeki peynir çeşidi dünyanın hiçbir yerinde yok. Gelirimiz ne, yurt dışına satışımız ne' Sıfır. Adam bir peynirden 1 milyar 400 milyon euro para kazanacak, biz bu kadar zenginliğin içinde hiç para kazanamayacağız" dedi.

Antalya Ticaret Borsası'nın 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?' sloganıyla 12 yıldır düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), ANFAŞ fuar alanında Antalya Vali Hulusi Şahin, Isparta Valisi Aydın Baruş, Burdur Valisi Türker Öksüz, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, ATSO Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve davetlilerin katılımıyla başladı. Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmaktan sorumlu olduklarını belirtti. YÖREX fuarını bu pencereden gördüğünü belirten Şahin, 'Bu cevherimizi muhafaza edip standartlaştırmamız çok önemli. Ürünlerin tescil süreçleri çok kıymetli" diye konuştu.

'BİZDEKİ ÇEŞİT DÜNYADA YOK AMA PARA KAZANAMIYORUZ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fuarın nasıl bir fayda sağladığına ilişkin konuştu. Coğrafi işaretli ürünlere odaların ve borsaların sahip çıktığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, ' Türkiye'de coğrafi işaretli 1400'den fazla ürünün yüzde 40'ına oda ve borsalarımız sahip çıktı" dedi.

Dünyanın tescilli ürünlerinden de örnekler veren Başkan Hisarcıklıoğlu, 'Coğrafi işaretin ne faydası var' Bir parmesan peyniri 1 milyar 400 milyon euro. Bizdeki peynir çeşidi dünyanın hiçbir yerinde yok. Hem illerde var hem ilçelerde var. Gelirimiz ne, yurt dışına satışımız ne? Sıfır. Adam bir peynirden 1 milyar 400 milyon euro para kazanacak, biz bu kadar zenginliğin içinde hiç para kazanamayacağız. İşte YÖREX bunu sağlıyor" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nde tescil edilen 14 ürün olduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarıklıoğlu, coğrafi işaretli ürünlerin neredeyse yarısını odaların sağladığını söyledi. Coğrafi işaretli ürünün zenginlik demek olduğunu ifade eden Başkan Hisarcıklıoğlu, 'AB'den teşvik noktasında destek alıyoruz. Şu anda AB'de tescil edilmiş 14 ürünümüz var. Burada bütün iş zenginliklerimizi paraya çevirmek" diye konuştu

ATSO Başkanı Ali Bahar da Antalya'nın güçlü ve büyümeye devam eden bir varlığı olduğunu söyledi. Fuarın birlik ve beraberliği güçlendiren, birleştirici gücünün olduğunu da kaydeden Bahar, 'Ülkemiz coğrafi çeşitliliği ve kültürü ile öne çıkıyor. Bu nedenle YÖREX son derece önemli bir organizasyon. Dünyada 200 milyar dolar büyüklüğe sahip coğrafi ürünler pazarından yeteri kadar payı almamız gerekiyor" diye konuştu.

ATB Başkanı Ali Çandır da 12 yıldır düzenledikleri fuar nedeniyle gururlu olduklarını söyledi. Bu yıl katılımın da oldukça yoğun olduğunu belirten Çandır, 'Bu yıl 7 bölgeden 500'ün üzerinde katılımcı yer alacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, odalarımız, borsalarımız, kalkınma ajansları, birlikler, kooperatifler ve firmalarımız birbirinden kıymetli ve eşsiz değerleriyle bizlerle olacak. Dört gün boyunca 10 bin metrekarelik alanda, yöresel ürünlerin büyük bir şölenini yaşayacağız" dedi. YÖREX'in başlamasıyla birlikte coğrafi ürünlerin sayısının arttığını da kaydeden Çandır, '15 yıl önce 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısı, 13'ü yabancı olmak üzere 1487'ye ulaştı, 627 ürün de coğrafi işaret tescili için bekliyor. Avrupa Birliği'nde de atak yapmış durumdayız. 14 ürünümüz tescillendi. 7 ürünümüz tescil için gün sayıyor, 39 ürünümüz de inceleme aşamasındadır. Bu başarı yöresel ürünlerimize sahip çıkan herkesindir" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretli ürünlerin ticari değerinin bugün 100 milyar euroya yaklaştığını kaydeden Başkan Çandır, Türkiye'nin de bu pastadan payını alması gerektiğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek de YÖREX'i sahiplendiklerini belirtti. Üreticiye destek verdiklerini de belirten Başkan Böcek, 'İpek böcekçiliğinin yaygınlaştırılması, organik ve biyomedikal mücadeleye kadar, süt tankından hamur yoğurma makinesine kadar her zaman yerel üreticimizin yanındayız. Kadın kooperatifi ile Antalya'nın yerli ürünlerinin tanıtımına katkı sunuyoruz" dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak ise, markaya, patentlere ve coğrafi işaretli ürünlere ayrı önem verdiklerini söyledi. Dünyada coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye'nin Çin'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Durak, 'Tescil rakamları önemli ama tüm değerlerimizi koruma altına almamız da önemli. Tescillerin katma değere dönüştürülmesi noktasında uzun mesafemiz var. İlk önceliğimiz hedeflenen katma değeri oluşturmaktır. Bunu başarmanın yollarından biri yurt dışında bilinirliği ve ihracatı artırmaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili alan 6 ürün için tescili alan oda yöneticilerine plaket verildi ve katılımcılar, fuarda açılan stantları gezerek ürünleri inceledi. (DHA)