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Hisarcık'tan 15 Kişilik Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Hisarcık'tan 15 Kişilik Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Güncel Haberler

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 2023 yılı hac sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek olan 15 kişilik hac kafilesi dualarla uğurlandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 2023 yılı hac sezonunda Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek olan 15 kişilik hac kafilesi dualarla uğurlandı.

Bu yıl ilçe ve köylerinden hacca gidecek 15 hacı adayı için Cumhuriyet Meydanında uğurlama töreni düzenlendi. Din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin ardından Müftü Sebahattin Akyol tarafından yapılan dua sonrası hacı adayları sevenleriyle kucaklaşarak helalleşti.

Hacı adayları müftülük görevlileri ile aile yakınları tarafından dualarla gözyaşları arasında Altıntaş Zafer Havaalanı'na uğurlandı.

Uğurlama törenine Kaymakam İsmail Tosun ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'da iştirak etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Hisarcık Kütahya Hac Güncel Haberler

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