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Hisarcık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hisarcık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar orman ve 6 hektar tarım alanı zarar gördü.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 hektar orman, 6 hektar tarım alanı zarar gördü.

Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyü Asiye Pınarı mevkisindeki ormanda yangın çıktı. Yoğun dumanlar yükseldiğini görenler Emet Orman İşletme Müdürlüğü ve Hisarcık Orman İşletme Şefliğine ihbarda bulundu. Bölgeye 3 arazöz, 2 su tankeri ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınında yaklaşık 2 hektar orman ve 6 hektar tarım alanı zarar gördü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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