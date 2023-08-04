Hisarcık'ta açık besi arazisinde yangın: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde açık besi arazisinde çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu, bin 200 balya saman yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyköy'de Ömer Katıran'a ait 17 büyükbaş hayvanın bulunduğu açık besi alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylülerin çabalarıyla 14 büyükbaş hayvan kurtarılırken, 3 büyükbaş hayvan alevlerin arasında kalarak telef oldu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen Hisarcık ve Emet Belediyesi itfaiye ekipleri, Emet Bor İşletme Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri tarafından yangın yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun da yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA