Üye Girişi
Haberler

Hisarbank 100. Yıl İlkokulu Öğrencilerinden Bakan Tekin'e Mektup

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'daki Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yazdıkları mektubun cevabını aldı. Bakan Tekin, öğrencilere hitaben yazdığı mektubunda eğitimlerine önem vermelerini ve eğlenceli zaman geçirmelerini tavsiye etti. Öğrenciler, Bakan Tekin'in hediyeleri için teşekkür ederek onun okullarını ziyaret etmesini istediklerini belirttiler.

Afyonkarahisar'da Hisarbank 100. Yıl İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yazdıkları mektubun cevabını aldı.

Bakan Tekin'in mektubunu ve hediyeleri öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci verdi.

Bakan Tekin mektubunda, "Okulunuzu ziyaret etmeyi ve hepsiyle de yakinen görüşmeyi çok isterim. Ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olan berrak zihinlerinin, umut dolu yüreklerinin ve azimlerinin daim olmasını dilerim. Biz burada onların en iyi eğitimi için çalışmaya devam edeceğiz, onlara güveniyor ve inanıyoruz; bunu unutmamalarını istiyorum. Derslerine özenle çalışırken aynı zamanda eğlenceli oyunların keyfini çıkarmalarını, yeni arkadaşlıklar kurmalarını, imkan buldukça hayal gücünü besleyecek etkinliklere katılmalarını bol bol okumalarını ve keşfetmenin heyecanını, öğrenmenin ve üretmenin mutluluk dolu anlarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Mehmet Çınar, AA muhabirine, bir yıldır Hisarbank 100. Yıl İlkokulunda görev yaptığını söyledi.

Öğrencileri, etrafı sorgulayan, düşünen büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgi duyan nesil yetiştirmek için uğraştıklarını belirten Çınar, "Çocuklar da kendilerince Bakan Tekin'e mektup yazmışlar. Bakan Tekin de mektuplara cevap vermiş. Çocuklar da bizler de çok mutlu olduk." dedi.

Öğrencilerden Ömer Asaf Öksüz, sınıf olarak Bakan Yusuf Tekin'e mektup yazdıklarını kaydetti.

Bakan Tekin'in de kendilerine hediye gönderdiğini ifade eden Öksüz, "Bakan Tekin'in okula gelmesini çok istiyoruz." diye konuştu.

Elisa Kundak, "Mektupta teneffüslerin uzatıldığı için teşekkür ettim. Bir gün bakan olmak istediğimi belirttim. Bakan Bey'e hediyeler için teşekkür ediyoruz." dedi.

Nimet Şen, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Bey'e mektup yazmıştık. O da sağ olsun bize dönüş yaptı. Hediyeler gönderdi. Ben de bakanım gibi vatanıma, milletime yararlı bir insan olmak istiyorum. İnşallah okulumuza da gelir. Size sarılmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Politika Eğitim Güncel

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

 Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi

Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen neden yok? Osimhen yedek mi, kadroda yok mu? 17-18 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Oğuzeli, Şehitkamil 17-18 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Eylül Karşıyaka, Konak, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Sultangazi, Maltepe, Üsküdar, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Sultanbeyli hangi AVM'de intihar edildi? İntihar eden kim, öldü mü? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Eylül İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hediye Güran ifadesinde ne dedi? Hediye Güran itiraf etti mi? KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Eylül Karatay, Akşehir, Çumra su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Karataş, Yüreğir, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Döşemealtı, Konyaaltı 17-18 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });