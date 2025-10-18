Haberler

Hisar-O Hava Savunma Sistemi'nin Test Atışı Başarıyla Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Roketsan tarafından geliştirilen orta menzilli hava savunma sistemi Hisar-O'nun test atışı Aksaray Atış Alanı'nda başarıyla gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, testin başarılı olduğunu duyurdu.

ORTA menzilli hava savunma sistemi 'Hisar-O'nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi.

Roketsan tarafından geliştirilen hava savunma sistemi 'Hisar-O'nun test atışı Aksaray Atış Alanı'nda yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, test atışına ilişkin, "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanında, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi" paylaşımını yaptı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından 'Gök Vatan'ın çelikten kalkanı Hisar' notuyla paylaşım yaptı. İkinci, "Orta menzilli hava savunma sistemimiz 'Hisar-O'nun bir test atışı daha başarıyla gerçekleştirildi. Sahada kendini ispatlamış sistemlerimizle, ordumuzun gücüne güç katmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
