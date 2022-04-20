Hisar Genç Filarmoni Orkestrası, 27 Nisan'da konser verecek

Hisar Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan Hisar Genç Filarmoni Orkestrası (HGFO) 27 Nisan'da ilk konserine çıkacak.

Hisar Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre orkestra, Hisar Okulları Kültür Sanat Merkezi'nde sahne alacak.

Sanat danışmanlığını piyanist Faris Akarsu'nun yürüttüğü orkestranın şefliğini, Hisar Okulları müzik öğretmeni Cenk Çalışan üstlenecek. Konserde öğrenci ve profesyonel müzisyenlere konuk solistler Burak Kut, Asude Cemre ve Berk Özbek eşlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisar Okulları Müzik Bölümü Başkanı Erkan Çeçen, gençlik orkestralarına katılmanın, gençlere çeşitli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Orkestranın parçası olmakta sadece müzikal becerilerin değil, kişisel becerilerin de önemli rol oynadığına dikkati çeken Çeçen, "Hisar Genç Filarmoni Orkestrası'nın yarısını kendi öğrencilerimiz oluştururken, ilk aşamada diğer yarısı da 40 yeni mezun profesyonel müzisyenden oluşuyor. İlerleyen yıllarda orkestra içinde kendi öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sayısının artacağını umuyoruz. Böylece yeni mezun müzisyenlere kadro ve sahne alma imkanı sunarken, kendi öğrencilerimizin de müzikal becerileri daha üst seviyeye çıkacak." dedi.

Konserde, Leonard Bernstein'ın "Batı Yakası Hikayesi", Andrew Lloyd Webber'in "Evita" ve John Williams'ın "Schindler'in Listesi" adlı müzikallerinden örnekler yorumlanacak.