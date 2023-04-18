Hırvatistan ve Türkiye arasında KDV iadesine ilişkin anlaşma sağlandı

Hırvatistan ile Türkiye arasında belirli harcamalarda KDV iadesinin sağlanması konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, iki ülkenin maliye bakanlıkları arasında belirli harcamalarda KDV iadesinin sağlanması yönünde Karşılıklılık Bildirileri teatisinin gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, 10 Nisan itibarıyla Karşılıklılık Bildirilerine konu harcamalarda KDV iadesinin sağlandığı ifade edildi.

Bu bağlamda, uluslararası kara yolu taşımacılığında, Türkiye'nin geçiş güzergahında bulunan Hırvatistan'da yapılan akaryakıt, yedek parça, bakım ve tamir harcamaları ile otoyol geçiş ücretlerinin KDV iadesinin sağlanmasının mümkün kılındığı aktarılan açıklamada, bunların Hırvatistan'da ikametgahı, iş yeri, kanuni bağlayıcılığı ve iş merkezi bulunmayan kara yolu mal taşımacıları için geçerli olduğu belirtildi.

"KDV iadesi sorunu çözüme kavuştu"

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran da sosyal medya hesabından, "Kara yolu mal taşımacılarımıza müjde. Uzun süredir devam eden KDV iadesi sorunu çözüme kavuştu. Kara yolu mal taşımacılarımız, Hırvatistan'da artık akaryakıt, yedek parça, bakım ve tamir giderleri ile otoyol geçiş ücretlerinde KDV iadesi alabilecek." paylaşımında bulundu.