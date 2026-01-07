Haberler

Hırvatistan: Ukrayna'ya Asker Göndermeyeceğiz

Güncelleme:
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ukrayna topraklarına asker göndermeyeceklerini açıkladı. Plenkovic, Gönüllüler Koalisyonu toplantısında Hırvatistan'ın Ukrayna'ya siyasi ve diplomatik destek vereceğini belirtti.

ZAGREB, 7 Ocak (Xinhua) -- Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ukrayna topraklarına asker göndermeyeceklerini söyledi.

Plenkovic salı günü Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, "Bazıları Gönüllüler Koalisyonu kuvvetlerine askeri güç katkısında bulunurken, Hırvatistan gibi bazı ülkelerse askerlerini Ukrayna topraklarına göndermeyecektir. Biz, Ukrayna'yı siyasi ve diplomatik çabalar veya ikili askeri yardım paketleri yoluyla desteklemeye devam edeceğiz.

Açıklamaya göre, "önemli olan, Ukrayna'da adil, kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanmasıdır."

Yaklaşık 30 Batılı ve Avrupa ülke liderinin katılımıyla düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısında Ukrayna krizini sona erdirme çabaları kapsamında Kiev'e sağlanacak güvenlik garantileri ele alındı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic de Hırvat askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı olduğunu defaatle dile getirmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

