Hırvatistan, Ukrayna ve ABD ile enerji işbirliğini geliştirmek istiyor

Hırvatistan, Ukrayna ve ABD ile enerji güvenilirliğine ilişkin işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Hırvatistan, Ukrayna ve ABD ile enerji güvenilirliğine ilişkin işbirliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, başkent Zagreb'de düzenlenen "4. Transatlantik Enerji ve İklim İşbirliği Ortaklığı Bakanlar Toplantısı" kapsamında, Ukrayna Enerji Bakanı German Galushchenko ve ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hırvatistan'ın, Ukrayna'ya siyasi, ekonomi, insani ve askeri desteğinin süreceği vurgulandı.

Hırvatistan'ın, Ukrayna'nın enerji altyapısının yenilenmesi için de işbirliğine hazır olduğuna işaret edilen açıklamada, Ukrayna'nın enerji güvenliğinin önemli olduğu belirtildi.

ABD'li Bakan Granholm ile yapılan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğu ifade edilerek, "Görüşmede, Hırvatistan'ın, Avrupa'nın enerji güvenliği için verdiği destek ele alındı. Özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kapasitesinin artırılması planı oldukça önemli." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Hırvatistan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaptığına işaret edilerek, Hırvatistan'ın jeotermal potansiyelinin ABD ile gelecek ilişkilerde yeni işbirliği alanı oluşturacağı kaydedildi.