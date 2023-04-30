Hırvatistan: Sırbistan'daki azınlık Hırvatları ve Hırvatistan'daki azınlık Sırpları önemsiyoruz

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Sırbistan'da azınlık konumundaki Hırvatları ve ülkesinde azınlık durumundaki Sırpları önemsediklerini söyledi.

Plenkovic, Sırp Ulusal Meclisinin (SNV) oturumuna katılmak üzere Zagreb'de bulunan Sırp mevkidaşı Ana Brnabic ile bir araya geldi.

SNV oturumuna katılan Plenkovic, " Hırvatistan, tüm komşularıyla çözüme kavuşturulmamış sorunları çözecek ve ülkedeki azınlıkların daha iyi bir konuma gelmesine katkıda bulunacak güce sahip." dedi.

Plenkovic, "Açık sorunları çözmek için diyaloğa devam etmemiz ve ekonomi ile enerji alanlarındaki işbirliğini geliştirmemiz gerekli. Sırbistan'daki azınlık Hırvatları ve Hırvatistan'daki azınlık Sırpları önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkesiyle Hırvatistan arasında "çözüme kavuşturulmamış sorunlar ve anlaşmazlıklar" olduğuna işaret eden Brnabic de iki ülke arasındaki resmi ziyaretlerin sıradan olmadığını kaydetti.

Brnabic, iki ülke arasındaki resmi ziyaretlerin arttırılması gerektiğine inandığını vurguladı.