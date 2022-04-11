Hırvatistan, Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliği çalışanlarını istenmeyen kişi ilan etti - Haberler

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Hırvatistan, Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliği çalışanlarını istenmeyen kişi ilan etti

AA - Stipe Majic - Güncel
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Hırvatistan, Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliği çalışanlarını istenmeyen kişi ilan etti

Hırvatistan, Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliğinde görevli 18 diplomat ile 6 idari ve teknik personeli istenmeyen kişi ilan etti.

Hırvatistan, Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliğinde görevli 18 diplomat ile 6 idari ve teknik personeli istenmeyen kişi ilan etti.

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Zagreb Büyükelçisi, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik "vahşi saldırganlığının ve çok sayıda suçunun" en güçlü şekilde kınandığı ifade edilmek üzere Bakanlığa çağrıldı.

Görüşmede Rus diplomata, ülkesinin askeri faaliyetlerinin acilen durdurulması, Rus birliklerinin tüm Ukrayna topraklarından geri çekilmesi, sivil halk için acil tahliye yollarının açılması ve bölgeye insani yardım sağlanması çağrısı iletildi.

Savaş suçlularının adalete teslim edilmesi beklentisinin aktarıldığı görüşmede, diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesi uyarınca, Hırvatistan'ın Zagreb'deki Rusya Büyükelçiliğinde görevli 18 diplomat ile 6 idari ve teknik personel hakkında nota verilerek istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi.

Bu arada Rusya'nın Zagreb'deki diplomatik misyonundaki personel sayısının, Hırvatistan'ın Moskova'daki büyükelçilik çalışanı sayısına indirildiği kaydedildi.

AA / Stipe Majic - Güncel

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