Hırvatistan, Polonya'ya sığınan Ukrayna vatandaşlarına yardım paketi yolladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırvatistan, Polonya'ya sığınan Ukrayna vatandaşlarına yardım paketi yolladı

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
 - Güncelleme:
Hırvatistan, Polonya'ya sığınan Ukrayna vatandaşlarına yardım paketi yolladı

Ukrayna'daki savaştan kaçıp Polonya'nın başkenti Varşova'ya sığınan Ukraynalılar için toplanan yardım, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den Varşova'ya gönderildi.

Ukrayna'daki savaştan kaçıp Polonya'nın başkenti Varşova'ya sığınan Ukraynalılar için toplanan yardım, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den Varşova'ya gönderildi.

Zagreb Belediyesi ve Zagreb Kızılhaç tarafından toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği kamyon, Varşova'daki Ukraynalı sığınmacılara ulaştırılmak üzere hareket etti.

Yardım paketinin battaniye, uyku tulumu, ilk yardım malzemesi ve gıda ürünlerinden oluştuğu ifade edildi.???????

Zagreb Belediye Başkan Yardımcısı Luka Korlaet, basına yaptığı açıklamada, "Savaştan kaçan insanlar zor şartlar altında göç etmekte. 2 milyona yakın insan ülkesini terk etti ve bunların birçoğu Polonya'ya gitti." dedi.

Varşova Belediyesinin, Ukraynalıların en uygun şekilde karşılanıp ağırlanması için Zagreb'den yardım talep ettiğini aktaran Korlaet, "Hırvatistan'a 5 bin civarında Ukraynalı göçmen geldi. Gelenler de en iyi şekilde misafir edilmek üzere ülkenin farklı şehirlerine yönlendirildi." diye konuştu.

Hırvatistan, Polonya'ya sığınan Ukrayna vatandaşlarına yardım paketi yolladı

Hırvatistan, Polonya'ya sığınan Ukrayna vatandaşlarına yardım paketi yolladı

Hırvatistan, Polonya'ya sığınan Ukrayna vatandaşlarına yardım paketi yolladı

Hırvatistan, Polonya'ya sığınan Ukrayna vatandaşlarına yardım paketi yolladı

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Hırvatistan, Varşova, Ukrayna, Polonya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title