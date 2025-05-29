Hırvatistan Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Düzenlendi

Hırvatistan Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Hırvatistan Milli Günü' resepsiyonu, iki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Büyükelçi Cvitanovic ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin gelişimine vurgu yaptı.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Hırvatistan Milli Günü" kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, yabancı misyon temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin marşlarının okunmasıyla başladı.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Hırvatistan arasında 1992'de kurulan diplomatik ilişkilerin 33 yıldır dostluk ve ittifak temelinde geliştiğini vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve işbirliği ruhu, her iki ülkeyi de etkileyen son depremler sonrasında daha derinden hissedildi." dedi.

İki ülkenin bölgesel barış, refah ve istikrar için yakın işbirliği içinde olduğunu belirten Bozay, Avrupa'nın gelecekteki güvenliği, ekonomik direnci ve bağlantısallığı açısından üç temel zorlukla karşı karşıya kaldığını aktardı.

Bozay, bu zorlukların ancak yeni ortaklıklar kurarak ve işbirliğini güçlendirerek aşılabileceğini kaydetti.

Türkiye ve Hırvatistan'ın NATO çerçevesinde önemli müttefik olduğunu söyleyen Bozay, birçok alanda yapılan işbirliğine değindi.

Bozay, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin, Türkiye ve Hırvatistan arasındaki ilişkilere ivme kazandırdığına işaret etti.

Bakan Yardımcısı Bozay, ekonomik alanda yaşanan gelişmelere de değinerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 1 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

"Hala keşfedilip kullanılabilecek çok fazla potansiyel var"

Büyükelçi Cvitanovic de Türkiye ile Hırvatistan arasındaki dostane ilişkilerin her geçen yıl daha da güçlendiğini vurguladı.

Cvitanovic, Hırvatistan'ın yakın tarihinde dış politika ve iç siyaset alanlarında önemli hedeflere ulaştığını belirterek ülkesinin Şengen Bölgesi'ne tam katılım ve Avro Bölgesi'ne entegrasyon hedeflerine odaklandığını söyledi.

Türkiye'nin Hırvatistan'a özellikle zor zamanlarda verdiği desteğe dikkati çeken Cvitanovic, "Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı'nın görkemli günlerinden bu yana, dost Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini daima yanımızda hissettik." dedi.

Büyükelçi, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinde yaşanan gelişmelere değinerek, son yedi yılda Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ilişkilerin yaklaşık 10 kat arttığını söyledi.

Çok sayıda Türk yatırımcının Hırvatistan'da aktif olduğunu ve savunma sanayi dahil birçok alanda işbirliğinin güçlendiğini anlatan Cvitanovic, "Bu anlamda Türk tarafının daha fazla destek vermesini memnuniyetle karşılayacağız. Hala keşfedilip kullanılabilecek çok fazla potansiyel var." ifadelerini kullandı.

Cvitanovic, kültürel alanda da işbirliğinin arttığını belirterek, Hırvatistan'ın Zagreb, Ankara ve İstanbul'da konserler, sergiler ve çeşitli kültürel etkinliklerle tanıtıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından davetlilere, Hırvat kültürüne ait yemekler ikram edildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Sessiz sedasız nişanlanmıştı! Kerem Aktürkoğlu'nun düğününden ilk kare
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Galatasaray'da Yunus Akgün ile 4 yıllık imza

Galatasaray 4 yıllık imzayı attırdı
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde intihar girişiminde bulundu

Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde girişimde bulundu
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.