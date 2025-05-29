Hırvatistan Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Düzenlendi

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Hırvatistan Milli Günü" kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, yabancı misyon temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin marşlarının okunmasıyla başladı.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Hırvatistan arasında 1992'de kurulan diplomatik ilişkilerin 33 yıldır dostluk ve ittifak temelinde geliştiğini vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve işbirliği ruhu, her iki ülkeyi de etkileyen son depremler sonrasında daha derinden hissedildi." dedi.

İki ülkenin bölgesel barış, refah ve istikrar için yakın işbirliği içinde olduğunu belirten Bozay, Avrupa'nın gelecekteki güvenliği, ekonomik direnci ve bağlantısallığı açısından üç temel zorlukla karşı karşıya kaldığını aktardı.

Bozay, bu zorlukların ancak yeni ortaklıklar kurarak ve işbirliğini güçlendirerek aşılabileceğini kaydetti.

Türkiye ve Hırvatistan'ın NATO çerçevesinde önemli müttefik olduğunu söyleyen Bozay, birçok alanda yapılan işbirliğine değindi.

Bozay, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin, Türkiye ve Hırvatistan arasındaki ilişkilere ivme kazandırdığına işaret etti.

Bakan Yardımcısı Bozay, ekonomik alanda yaşanan gelişmelere de değinerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 1 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

"Hala keşfedilip kullanılabilecek çok fazla potansiyel var"

Büyükelçi Cvitanovic de Türkiye ile Hırvatistan arasındaki dostane ilişkilerin her geçen yıl daha da güçlendiğini vurguladı.

Cvitanovic, Hırvatistan'ın yakın tarihinde dış politika ve iç siyaset alanlarında önemli hedeflere ulaştığını belirterek ülkesinin Şengen Bölgesi'ne tam katılım ve Avro Bölgesi'ne entegrasyon hedeflerine odaklandığını söyledi.

Türkiye'nin Hırvatistan'a özellikle zor zamanlarda verdiği desteğe dikkati çeken Cvitanovic, "Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı'nın görkemli günlerinden bu yana, dost Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini daima yanımızda hissettik." dedi.

Büyükelçi, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinde yaşanan gelişmelere değinerek, son yedi yılda Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ilişkilerin yaklaşık 10 kat arttığını söyledi.

Çok sayıda Türk yatırımcının Hırvatistan'da aktif olduğunu ve savunma sanayi dahil birçok alanda işbirliğinin güçlendiğini anlatan Cvitanovic, "Bu anlamda Türk tarafının daha fazla destek vermesini memnuniyetle karşılayacağız. Hala keşfedilip kullanılabilecek çok fazla potansiyel var." ifadelerini kullandı.

Cvitanovic, kültürel alanda da işbirliğinin arttığını belirterek, Hırvatistan'ın Zagreb, Ankara ve İstanbul'da konserler, sergiler ve çeşitli kültürel etkinliklerle tanıtıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından davetlilere, Hırvat kültürüne ait yemekler ikram edildi.