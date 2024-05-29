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Hırvatistan Milli Günü Ankara'da Kutlandı

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Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda, Hırvatistan Milli Günü kutlandı. Büyükelçi Cvitanovic, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin arttığını vurguladı.

HIRVATİSTAN Milli Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda, Hırvatistan Milli Günü kutlandı. Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Türkiye'de görev yapan yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı. İki ülkenin milli marşları ile başlayan programda Büyükelçi Cvitanovic, ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin arttığını vurgulayarak, "Birçok Türk şirketi ve yatırımcısı zaten Hırvatistan'da. Ekonomik işbirliği ve yatırımlar son 5 yılda yaklaşık 10 kat arttı ama Hırvatistan'dan Türkiye'ye firma getirmek için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu konuda Türk tarafının daha fazla destek görmesinden mutluluk duyacağız. Hala keşfedilecek ve kullanılacak çok fazla potansiyel var. Savunma sektöründe de iş birliği önemli ölçüde arttı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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