Hırvatistan Kıyılarını Birbirine Bağlayan Çin Yapımı Peljesac Köprüsü Ulaşıma Açıldı KOMARNA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Komarna köyündeki Peljesac Köprüsü'nden geçen araçlar, 27 Temmuz 2022. Hırvatistan'ın kıyı şeridinin iki parçasını ilk kez birbirine bağlayan Komarna köyündeki Çin yapımı Peljesac Köprüsü Salı günü ulaşıma açıldı. KOMARNA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Komarna köyündeki Peljesac Köprüsü'nden geçen araçlar, 27 Temmuz 2022. Hırvatistan'ın kıyı şeridinin iki parçasını ilk kez birbirine bağlayan Komarna köyündeki Çin yapımı Peljesac Köprüsü Salı günü ulaşıma açıldı. (Fotoğraf: Li Xuejun/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hırvatistan Güncel Haberler

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