Hırvatistan Kıyılarını Birbirine Bağlayan Çin Yapımı Peljesac Köprüsü Ulaşıma Açıldı
KOMARNA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Komarna köyündeki Peljesac Köprüsü'nden geçen araçlar, 27 Temmuz 2022. Hırvatistan'ın kıyı şeridinin iki parçasını ilk kez birbirine bağlayan Komarna köyündeki Çin yapımı Peljesac Köprüsü Salı günü ulaşıma açıldı.
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KOMARNA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Komarna köyündeki Peljesac Köprüsü'nden geçen araçlar, 27 Temmuz 2022. Hırvatistan'ın kıyı şeridinin iki parçasını ilk kez birbirine bağlayan Komarna köyündeki Çin yapımı Peljesac Köprüsü Salı günü ulaşıma açıldı. (Fotoğraf: Li Xuejun/Xinhua)
Xinhua / Güncel