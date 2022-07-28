Hırvatistan Kıyılarını Birbirine Bağlayan Çin Yapımı Peljesac Köprüsü Ulaşıma Açıldı - Haberler

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Hırvatistan Kıyılarını Birbirine Bağlayan Çin Yapımı Peljesac Köprüsü Ulaşıma Açıldı

Hırvatistan Kıyılarını Birbirine Bağlayan Çin Yapımı Peljesac Köprüsü Ulaşıma Açıldı

KOMARNA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Komarna köyündeki Peljesac Köprüsü'nden geçen araçlar, 27 Temmuz 2022. Hırvatistan'ın kıyı şeridinin iki parçasını ilk kez birbirine bağlayan Komarna köyündeki Çin yapımı Peljesac Köprüsü Salı günü ulaşıma açıldı.

 - Güncelleme:

KOMARNA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Hırvatistan'ın Komarna köyündeki Peljesac Köprüsü'nden geçen araçlar, 27 Temmuz 2022. Hırvatistan'ın kıyı şeridinin iki parçasını ilk kez birbirine bağlayan Komarna köyündeki Çin yapımı Peljesac Köprüsü Salı günü ulaşıma açıldı. (Fotoğraf: Li Xuejun/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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