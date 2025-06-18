Hırvatistan, İran ve İsrail'deki Diplomalarını Tahliye Ediyor

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Hırvatistan Dış Bakanı Gordan Grlic Radman, Tahran ve Tel Aviv'deki diplomatların tahliye edileceğini ve Hırvat vatandaşlarının da güvenli bir şekilde çıkışlarının sağlanacağını açıkladı. AB ülkeleri de benzer tahliyeler için harekete geçti.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, İran ve İsrail'deki diplomatlarını tahliye etme kararı aldıklarını duyurdu.

Grlic Radman, ulusal basına yaptığı açıklamada, Tahran ve Tel Aviv'de bulunan diplomatik misyonlardaki görevli büyükelçi ve diplomatlarını tahliye etme kararı aldıklarını belirtti.

Hırvatistan'ın Tahran Büyükelçisi Drago Stambuk ile iletişim halinde olduğunu ifade eden Grlic Radman, "Daha yeni konuştuk. Bulgaristan, Çekya ve Macaristan'ın da diplomatlarını tahliye etme kararı aldığını iletti. Durum şimdilik sakin gibi ancak önümüzdeki günlerin ne getireceğini bilmiyoruz." dedi.

Grlic Radman, Hırvatistan vatandaşlarının tahliyesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, İran'da 15, İsrail'de ise 150 Hırvatistan vatandaşının bulunduğu bilgisini paylaştı.

Hava yolu ulaşımının kapalı olması nedeniyle tahliyelerin kara yoluyla sağlandığını aktaran Grlic Radman, bugün 5 Hırvatistan vatandaşının Mısır üzerinden Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya geldiğini kaydetti.

AB'den tahliye işlemlerine destek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da İsrail'in İran'a saldırıları sonrası bölgeden ayrılmak isteyen AB ülkelerinin vatandaşlarının tahliyesi için üyelerle yakın şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Kallas, Brüksel'de basına yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonunun savaş, doğal afet ve diğer krizlerle koordine etmeye yardımcı olmak için kullanılan sivil koruma mekanizmasını harekete geçirdiklerini aktardı.

Avrupa'da Polonya, Letonya, Litvanya, Yunanistan, Almanya, İrlanda, Hollanda, İngiltere, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Slovenya gibi birçok ülke, vatandaşlarını tahliye edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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