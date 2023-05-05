Hırvatistan'ın 2020'deki depremde zarar gören tarihi hastanesini Türk firmaları yeniliyor

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, 2020'de Hırvatistan'da yaşanan depremde hasar gören ve yenileme çalışmaları iki Türk firması tarafından yapılan Zagreb'deki tarihi Sister's Mercy Hastanesindeki çalışmaları inceledi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, 2020'de Hırvatistan'da yaşanan depremde hasar gören ve yenileme çalışmaları iki Türk firması tarafından yapılan Zagreb'deki tarihi Sister's Mercy Hastanesindeki çalışmaları inceledi.

Hırvatistan'ın en eski hastanelerinden biri olan ve 2020'de ülkede yaşanan deprem nedeniyle zarar gören hastanenin yenileme çalışmaları Akfen ve Dost inşaat firmaları tarafından gerçekleştiriliyor.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros'un davetiyle çalışmaları inceleyen Büyükelçi Kıran, yapılan yenileme hakkında bilgi aldı.

Kıran, yaptığı açıklamada, bulundukları mekanın Türkiye ve Hırvatistan ilişkileri açısından önemli bir yer olduğunu belirterek, 2020'de Hırvatistan'da yaşanan depreme Türkiye'nin ilk yardım gönderen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde de Hırvatistan'ın ilk arama-kurtarma ekibi gönderen ülkelerden biri olduğunu dile getiren Kıran, "Türkiye ve Hırvatistan, gerçek bir dost olduklarını ispat etmişlerdir. Hırvatistan halkının yediden yetmişe Türk halkıyla gösterdiği dayanışma bizlere tarifsiz duygular yaşattı. Elbette zor günlerin bizlere beraberinde getirdiği bazı sınamalar var, bu sınamaları aşmanın yolu koşulsuz ve şartsız bir dayanışma göstermektir." dedi.

Hırvatistan'ın ilk hastanelerinden biri olan mekanın iki önemli Türk firması tarafından yeniden inşa edildiğini aktaran Kıran, ülkenin kalkınmasına katkı sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Türk firmalarının dünyadaki önemli inşaat projelerinde yer aldığını kaydeden Kıran, "Hırvatistan'ın da yeniden inşa faaliyetlerinde, imar faaliyetlerinde daha çok Türk firmasının yer almasını destekliyoruz. Ben altı aydır bu ülkede görev yapıyorum ve altı aydır her kademede çok büyük bir hüsnükabul görmekten büyük heyecan duyuyorum. Hırvat makamlarının ve halkının gösterdiği ev sahipliği beni kendi evimde hissettiriyor." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Hırvatistan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül 2022'de yaptığı ziyarette ticaret hacminde 5 milyar dolar hedef koyduğunu dile getiren Kıran, iki ülkenin ticaret hacminde 1 milyar doları aşarak yeni bir rekor kırdığını da söyledi.