Hırvatistan evlerini Ukrayna'dan kaçanlara açanlara kira ödeyecek

Hırvatistan hükümeti, Ukrayna'daki savaştan kaçıp Hırvatistan'a sığınanların barınmasına yardımcı olacaklara kira desteğinde bulunulacağını açıkladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Ukrayna'dan ülkeye gelen göçmenlere evlerini açan, barınma sağlayan kişilere, hükümet tarafından aylık kira ve faturaların ödenmesi hususunda destek verileceği ifade edildi.

Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılacak yardımın, aylık 475 avroya kadar çıkabileceği ve bu sürenin 6 ay ila 1 yıl süreceği belirtildi.

"Hırvatistan'a geçen Ukraynalı sayısı 9 bin 357"

Ukrayna'dan Gelen Mültecilerin Kabulü ve Bakımına Yönelik Faaliyetlerin Uygulanması Çalışma Grubu temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Andrej Plenkovic, ülkeye gelen Ukraynalılara en çok barınma konusunda yardımda bulunulması gerektiğinin altını çizdi.

Plenkovic, "Şimdiye kadar Hırvatistan'a geçen Ukraynalı sayısı 9 bin 357 olarak kaydedildi. Bu sayının 4 bin 556'sını kadınlar, 1172'sini erkekler ve 3 bin 629'unu çocuklar oluşturmakta." dedi.

Ukraynalıların konaklama masraflarının ödenmesinin önemini vurgulayan Plenkovic, "Bu tavır, ülkemize gelen Ukraynalılar ile dayanışma içinde olduğumuzu gösteren bir politikadır. Bu alanda insani yardım başta olmak üzere, mümkün olan her alanda yardım etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Hırvatistan, Avrupa Birliği Komisyonuna, Ukraynalı 20 bin mülteciyi kabul edip temel ihtiyaçlarını gidermeyi taahhüt etmişti.